Российская телеведущая Ксения Собчак обожает сына и старается дать ему самое лучшее. В интервью для проекта Elle она рассказала о воспитании 5-летнего Платона, пишет RUS.TVNET.
«Личный повар и в школу с водителем»: Ксения Собчак рассказала о воспитании сына
Ксения Собчак объяснила, что дети из состоятельных семей очень отличаются от других:
Это большая проблема. Создание тепличных условий для ребенка очень ему вредит. Я не знаю пока, как с этим бороться. У Платона есть повар, и он считает, что ездить на машине в школу с водителем - это нормально. А я бы хотела, чтобы он, когда вырастет, ездил и на метро тоже.
Телеведущая подчеркнула, что старается не баловать сына. Например, не покупает ему брендовую одежду. Платон ходит на плавание, дзюдо, изучает китайский. Гаджетов у мальчика пока нет, и соцсети Ксения ему заводить не собирается. Главный источник информации для ребенка - это книги и окружение.
Я плохо отношусь к детям-блогерам. В детстве человек не может сделать осознанный выбор. А когда в таком раннем возрасте ребенку ставят такую "прививку" публичности, это не очень хорошо. Это можно делать лет в 12-13 хотя бы.
Собчак призналась, что нечасто берет Платона с собой на мероприятия, но у них есть собственные ритуалы, любимые игры. Они вместе ходят в музеи, парки, на аттракционы.