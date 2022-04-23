«Личный повар и в школу с водителем»: Ксения Собчак рассказала о воспитании сына

Это большая проблема. Создание тепличных условий для ребенка очень ему вредит. Я не знаю пока, как с этим бороться. У Платона есть повар, и он считает, что ездить на машине в школу с водителем - это нормально. А я бы хотела, чтобы он, когда вырастет, ездил и на метро тоже.