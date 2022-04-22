ФОТО С ПЛЯЖА ⟩ Известная эстонская блогер наслаждается отпуском в Мексике

Кассия Шакти Шамотайло, эстонский блогер, более известная как Мэрилин Таймре или Palja Porgand, в настоящее время находится в Мексике. 9 апреля Кассия написала, что влюбилась в Мексику по нескольким причинам: солнце, теплая температура, кристально чистая вода, белые пляжи и замечательные, теплые и добрые люди. Кассия также похвалила местную еду.

Известно, что Кассия будет в Мексике как минимум до мая, и сегодня она поделилась множеством фотографий в социальных сетях. В то же время она призналась, что во время этой поездки почти не бывает в социальных сетях. «Я никогда так долго не отрывалась от социальных сетей во время путешествий, и мне это нравится», — написала эстонка.