Любить русскую культуру — не значит поддерживать войну: Актрисе Юлии Ауг устроили травлю

Публичное высказывание своего мнения не делает из тебя русофоба. Путин – не вся Россия, а нелюбовь к Путину и осуждение его преступлений – не осквернение русской культуры.

Юлия Ауг родилась в нынешнем Санкт-Петербурге, детство и школьные годы провела в Нарве. После школы отправилась в родной город, поступать в театральный институт.

Юлия внесла огромный вклад в русскую культуру. Ее послужной список говорит сам за себя: 117 работ в 116 проектах. Актриса и режиссёр театра и кино, сценарист, клипмейкер, обладатель кинопремии «Ника» и телевизионной премии «ТЭФИ».

Сейчас Юлия Ауг из-за своей открытой позиции против войны, развязанной Российской Федерацией против украинского народа, подвергается активной травле в России. Не в последнюю очередь с подачи отличающейся провокационными акциями маргинальной группы с претенциозным названием «Родители Эстонии».

Команду «фас», после обращения этих самых родителей дала российская телеведущая Мария Шукшина, к которой, собственно, группа и обратилось.

Ханжеские нападки на Юлию были припудрены заботой о детях. Якобы плакаты спектакля с громким названием «Х** ВОЙНЕ», который срежиссировала Юлия на основе своих переписок с друзьями из Украины, надломили детскую психику и вообще очень аморальны. Группа заявила, что плакаты нужно убрать «как пропагандирующие мат, что особенно вредно для детей».

Афиша к спектаклю Юлии Ауг "Х** ВОЙНЕ" Фото: https://vabalava.ee/programm/h-voyne-m-soda-ukraina-kirjad-rindelt/

Неужели дети так хорошо владеют обсценной лексикой, что буква «Х» вызывает у них одну и единственную ассоциацию, которая травмирующее влияет на них? А кровавая война, развязанная соседним государством, не травмирует? Хочется спросить, как же эти родители (и родители ли?) из «Родителей Эстонии» передают детям русскую культурную традицию – через мат и оправдание войны, что ли?

К слову, на мероприятии действует возрастное ограничение, а эти плакаты не противоречат законам Эстонии. На спектакле был аншлаг, и он прошел без провокаций.

Интересны и другие формулировки инициаторов травли Юлии: «Оно разрушает души, оно разрушает все светлое, что каждый нарабатывает и бережёт. Оно множит разрушение в душах. Вы для этого делали такое название?»

Душу разрушает не плакат с честной надписью, душу разрушают три обезьяны: «Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу». Здесь хорошо бы легли слова репрессированного Николая Заболоцкого: «Она обязана трудиться. И день и ночь, и день и ночь!». Заставьте свою душу трудиться, обрабатывая окружающую информацию, а не слепо принимая её.

После обращения сообщества родителей, Мария Шукшина, с язвительно-саркастичным призывом, подначивая на срыв спектакля в Москве, обратилась к людям: «Сегодня все свои претензии вы можете высказать Юлии лично. В самом центре столицы, в Электротеатре, сегодня играет Юлия Ауг!».

Яна Поплавская разразилась комментарием, называя Юлию «вражиной», «артисткой-оппозиционеркой».

Больше всего нападающих на Ауг возмутило, видимо, что Юлия ставит оппозиционный к российской власти спектакль в Эстонии. Предположение подтверждает своим высказыванием г-н Хинштейн: «ставя на эстонской сцене откровенные русофобские спектакли, и публично оскорбляя Путина, г-жа Ауг рассчитывала, что в России — ей будут предоставлять сцену в ведущих государственных театрах? И возможно ли подобное в той же Прибалтике или на Украине?».

После поднявшегося скандала спектакли Юлии в России начали отменять.

В здравом уме и твёрдой памяти человек не станет поддерживать убийство невинных, не станет поддерживать уничтожение и насилие ни под каким предлогом, ни под какой маской.

Самый большой грех — это молчание. Особенно, когда гибнут сотни детей, разбиты миллионы судеб и сердце Европы утопает в слезах и крови.