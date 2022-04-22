ЗАБАВНОЕ ВИДЕО! ⟩ Американский муж Грете Гриффин стал фанатом именно этой эстонской звезды

Грете Гриффин, проживающая в Америке, опубликовала в Instagram отличное видео о своем муже Роберте Гриффине. В посте Грете показала, как изменилось его отношение к эстонской музыке. «Роберт раньше, когда я включала эстонскую музыку в субботу утром, и Роберт сейчас», — написала Грете в пояснении к посту.

На видео видно, что сначала Роберт был совершенно равнодушен к эстонской музыке, но теперь он наслаждается ею в полной мере. Песня, которой Грете дополнила свое видео и которую с удовольствием спел Роберт, — Lähedal Карла-Эрика Таукара.

В посте Грете заявила, что Роберт даже хочет отправится в тур этим летом вместе с Таукаром.

Легенда,