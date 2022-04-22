«Я заметила, что этот человек преследует меня. Когда я остановилась и посмотрела на него, он прыгнул в кусты рядом с тротуаром!» Жителей прекрасного и мирного Вильянди уже давно пугает таинственный мужчина, который преследует и ищет контакта как с детьми, так и с женщинами, пишет Elu24.
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ФОТО И ВИДЕО ⟩ «Страшно выходить по вечерам!» Женщин и детей Вильянди пугает таинственный преследователь
«Страшно выходить по вечерам!» Женщин и детей Вильянди пугает таинственный преследователь
В редакцию Elu24 обратился читатель, проживающий в Вильянди, который искренне переживает за женщин и детей. А именно, по улицам уютного городка уже давно ездит на серебристо-сером автомобиле мужчина, который следит за женщинами, гуляющими в одиночку или парами. Известно, что он проскользнул в здание местной школы и пытался привлечь детей.
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