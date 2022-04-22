ФОТО И ВИДЕО ⟩ «Страшно выходить по вечерам!» Женщин и детей Вильянди пугает таинственный преследователь

«Я заметила, что этот человек преследует меня. Когда я остановилась и посмотрела на него, он прыгнул в кусты рядом с тротуаром!» Жителей прекрасного и мирного Вильянди уже давно пугает таинственный мужчина, который преследует и ищет контакта как с детьми, так и с женщинами, пишет Elu24.