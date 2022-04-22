ПАПАРАЦЦИ ⟩ Кто стал возлюбленным 20-летней дочери Барака Обамы?

Дочь Барака Обамы Саша встретила своего нового возлюбленного после того, как осенью 2021 года сменила университет и уехала учиться в Калифорнию, сообщает Page Six.

Впервые Саша была поймана на камеру с Клифтоном Пауэллом-младшим (на фото ниже с Сашей) в начале этой недели, и неизвестно, как долго они проводят время вместе.

24-летний Клифтон Пауэлл-младший - сын известного американского актера Клифтона Пауэлла. Его отец снимался в таких фильмах, как "Рэй" и "Угроза обществу". Клифтон родился 23 мая 1997 года и вырос в Лос-Анджелесе. Он учился в частной школе, стоимость обучения в которой составляла 28 340 долларов США в год.

После окончания средней школы он получил четырехлетнюю стипендию для игры в баскетбол в Калифорнийском университете. Но Клифтон не захотел продолжать спортивную карьеру и через год вместо этого отправился изучать кино.

Молодой человек работает в киноиндустрии с момента окончания колледжа и по его словам, является коммерческим директором. Он создавал контент для таких брендов, как Peloton и Nike.

По данным Page Six, Клифтон уже познакомилась с родителями Саши - Бараком и Мишель Обама. На самом деле, именно мать Саши рассказала общественности об их отношениях. "Малия и Саша с детства любили братьев Джонас (сериал, рассказывающий историю жизни реальной американской одноименной поп-группы). Теперь же они приводят домой взрослых мужчин, - сказала Мишель в ходе ток-шоу, и добавила. - Теперь у них есть настоящие возлюбленные".