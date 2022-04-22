Люди продолжают каждый день приходить к Посольству Российской Федерации, чтобы высказать своё мнение о происходящем в Украине.
ФОТО! ⟩ "Кровавая" экспозиция у Посольства РФ: смотри, как люди выражают свою позицию
"Кровавая" экспозиция у Посольства РФ: смотри, как люди выражают свою позицию
Каждый день люди приходят к Посольству РФ с плакатами, пикетами, выражая своё отношение к происходящему в Украине.
По обе стороны посольства дежурят автомобили полиции — следят за порядком.
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