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ФОТО! ⟩ "Кровавая" экспозиция у Посольства РФ: смотри, как люди выражают свою позицию

Limon.ee
"Кровавая" экспозиция у Посольства РФ: смотри, как люди выражают свою позицию
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Люди продолжают каждый день приходить к Посольству Российской Федерации, чтобы высказать своё мнение о происходящем в Украине.

Каждый день люди приходят к Посольству РФ с плакатами, пикетами, выражая своё отношение к происходящему в Украине. 

По обе стороны посольства дежурят автомобили полиции — следят за порядком. 

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