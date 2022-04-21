ВИДЕО ⟩ Майк Тайсон жестко избил пассажира самолета

Нападение на пассажира было зафиксировано на камеру. Ролик мгновенно стал вирусным, однако многие выступили в поддержку Тайсона, а не жертвы. Дело в том, что весь перелет пассажир вел себя крайне вызывающе и провоцировал боксера на агрессию.

Поначалу 55-летний Майк был терпелив к назойливому поведению мужчины, хотя тот громко говорил ему что-то в ухо и кричал на весь салон. Легенда бокса даже согласился сделать с соседом совместную фотографию, очевидно, в надежде его успокоить. Но пассажира только раззадорило то, что он смог привлечь внимание Тайсона.

В результате спортсмен не выдержал и нанес мужчине несколько ударов кулаком. На видео заметно, что у пострадавшего окровавлено лицо. А ведь, по словам свидетелей, прежде чем наброситься Майк несколько раз попросил соседа оставить его в покое.

Поклонники поддержали кумира в социальных сетях. «Каким надоедливым надо быть, чтобы взбесить Майка Тайсона»; «Он говорит вам остыть, а вы не остываете. Полицейские просто должны понять», «Если бы я летел с Майком Тайсоном, я бы не подстрекал его бить меня», – пишут пользователи.