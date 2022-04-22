В начале дня стоит избегать необдуманных поступков. Многие склонны к поспешным суждениям, к тому же люди часто закрывают глаза на очевидные факты, дорожа своими иллюзиями. Руководствуясь здравым смыслом, вы сможете избежать серьезных ошибок.
Гороскоп на 22 апреля для всех знаков Зодиака
Это время подходит для того, чтобы завершить дела, начатые раньше. Вторая половина дня будет более простой и плодотворной. Это благоприятный период для общения со старыми и новыми знакомыми – найти общий язык оказывается несложно. Возможны встречи, которые положат начало долгому сотрудничеству, дружбе или романтической истории, пишет Dvorec.ru.
Овен
Благоприятный день, отлично подходящий для общения. Хорошо проходят встречи с самыми разными людьми, вы быстро ладите с теми, кого видите впервые. Новое знакомство может положить начало долгим дружеским отношениям. Вероятны неожиданные визиты, которым вы будете очень рады. Первая половина дня дает шанс добиться успеха в делах, вторая позволяет хорошо отдохнуть и восстановить силы. Также это время подходит для творчества. Появляются отличные идеи, друзья и другие близкие люди охотно помогают в их реализации.
Телец
Вы обаятельны и легко завоевываете симпатии окружающих. Это часто помогает в делах. Вряд ли кто-то ответит отказом на ваши просьбы, захочет долго спорить с вами. Будет шанс положить конец каким-то старым конфликтам, наладить отношения с людьми, с которыми вы прежде не могли достичь взаимопонимания. Вторая половина дня подходит для решения финансовых вопросов. Вы не рискуете деньгами, не тратите слишком много на пустяки, но и не экономите там, где это не нужно. Будет шанс заключить выгодную сделку, и вы его не упустите.
Близнецы
Благоприятный день, подходящий для решения практических задач. Вы отлично справляетесь и со знакомыми делами, и с совершенно новыми. Однако важно не торопиться. В спешке вы можете допустить ошибки, сказать или сделать то, о чем позже пожалеете. Многим Близнецам пригодится опыт, полученный раньше. Благодаря ему представители знака найдут путь к цели и решат вопросы, которые других поставили в тупик. Радуют отношения с близкими: будет много приятных моментов, не возникнет недопонимания. Вторая половина дня подходит для романтических свиданий.
Рак
День будет довольно беспокойным, но плодотворным. Возможно, вам придется вернуться к старым делам, которые вы считали уже завершенными. Не всем представителям знака это понравится. Однако сейчас вы сможете довести начатое до конца и получите даже лучший результат, чем ожидали. Гармонично складываются личные отношения, вы отлично ладите с близкими. Это подходящий день для встречи со старыми друзьями или романтического свидания. Вы часто догадываетесь о тайных желаниях и переживаниях окружающих. Тактичность и деликатность позволяют избежать конфликтных ситуаций.
Лев
Сегодня вы можете многое принимать близко к сердцу, переживать из-за того, на что в другое время просто не обратили бы внимания. Особенно заметно это в сфере личных отношений – вы склонны к подозрительности, обидчивости. Настроение сразу улучшится, как только вы займетесь чем-то полезным и интересным. Сегодня вам хорошо даются дела, которые требуют не только знаний и навыков, но и изобретательности. Вторая половина дня порадует хорошими новостями. Они могут касаться и лично вас, и кого-то из самых близких людей.
Дева
В начале дня возможны неприятные моменты, не исключены разногласия и споры. Но влияние позитивных тенденций усиливается, настроение быстро меняется к лучшему. Не исключены деловые предложения. Интуиция подскажет, что их стоит принять без долгих раздумий, и не ошибется. Вторая половина дня благоприятна с точки зрения личных отношений. Звезды благосклонны к влюбленным Девам. Вероятны романтические сюрпризы. Некоторые представители знака услышат долгожданные признания. Вечер подходит для того, чтобы принимать решения, касающиеся будущего.
Весы
Яркий, насыщенный день. Он приносит много хороших идей. Одни можно немедленно воплотить в жизнь, с реализацией других придется подождать. Многим Весам опыт помогает принимать верные решения в неоднозначных ситуациях, не совершать серьезных ошибок. Старайтесь учиться у тех, кому доверяете. Рядом есть люди, готовые ответить едва ли не на любые ваши вопросы. Радует общение с друзьями и другими людьми, близкими по духу. Это отличный день для того, чтобы обсуждать смелые идеи и планы. Вы даете отличные советы тем, кто попал в сложную ситуацию и не знает, куда двигаться дальше.
Скорпион
Начало дня будет довольно беспокойным. Приходится заниматься несколькими делами сразу, и есть риск что-то забыть или перепутать. Хорошо, если рядом будут люди, которые вовремя укажут на ошибки – вам же стоит прислушаться к толковым советам. Вторая половина дня удачна. Это подходящее время для того, чтобы завершить сложные дела, прежде отнявшие немало сил. Будет шанс разобраться в каких-то сложных вопросах, справиться с задачами, которые прежде многих поставили в тупик. Друзья и просто хорошие знакомые охотно помогают во всем.
Стрелец
Осторожнее с деньгами, важными документами и ценными вещами. Сегодня вы склонны к некоторому легкомыслию и рассеянности, можете что-то потерять или забыть. В остальном день благоприятен. Он дает возможность достичь давно поставленных целей, осуществить то, что вы задумали раньше. Охотно помогают друзья и просто хорошие знакомые. Ваши идеи нравятся очень многим, и наверняка найдутся желающие поучаствовать в их воплощении в жизнь. Интуиция помогает выбрать союзников, с которыми приятно будет иметь дело. Неожиданная встреча может положить начало красивой романтической истории.
Козерог
Начало дня будет очень благоприятным и плодотворным. Вы сделаете много полезного и для себя, и для других. Некоторые представители знака смогут исправить ошибки, допущенные раньше. Вам легко даются дела, требующие сосредоточенности, внимания к деталям. Вы не отвлекаетесь и не начинаете скучать, даже если приходится долго заниматься одним и тем же. Вторая половина дня будет посвящена заботе о близких, общению с теми, кто вам дорог. Вероятны перемены к лучшему в романтических отношениях. Будет возможность порадовать любимого человека, и вы ее не упустите.
Водолей
Интересный, благоприятный, но очень беспокойный день. Трудно сосредоточиться на чем-то одном, вас то и дело отвлекают, сбивают с толку. Многих Водолеев раздражает слишком пристальное внимание окружающих. Кажется, что о любых ваших промахах немедленно узнают все вокруг. Не стоит об этом тревожиться – серьезных ошибок вы не допустите. Вечер обещает успехи в делах и хорошие новости издалека. Это отличное время для каких-то семейных мероприятий, встреч с родственниками. Поладить будет легко, поводов для обид и претензий не возникнет.
Рыбы
Часто проще действовать самостоятельно, чем вместе с кем-то. Хочется избежать долгих обсуждений, сравнения разных вариантов, поиска компромиссов. Вы чувствуете себя гораздо увереннее и свободнее, когда рассчитываете только на себя. Да и к подсказкам интуиции проще прислушаться, когда никто не отвлекает и не сбивает с толку. Но это касается только деловой сферы. В личных отношениях заметно влияние позитивных тенденций. Вы отлично ладите с близкими, весело проводите время вместе с ними. Вероятны предложения, на которые вы без долгих раздумий ответите согласием и не пожалеете об этом.