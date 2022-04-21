ФОТО ⟩ Сергей Лавров позировал с любовницей во время официальной поездки в Японию

Сергей Лавров был запечатлен вместе с многолетней любовницей Светланой Поляковой и Екатериной Лобановой, моделью, работающей под псевдонимом Lizzy Sex Relax на одном из сайтов для взрослых, во время правительственной поездки 2018 года.

Лобанова была с олигархом-миллиардером Олегом Дерипаской, личным другом 71-летнего министра иностранных дел, рядом с которым она изображена у ресторана в Токио, пишет Daily Mail.

Также на фото можно увидеть бывшего владельца сети стриптиз-клубов, ставшего нефтяником Геннадия Ровнера, Анджело Куэ, тайваньского бизнесмена, хотя у России нет официальных отношений с этой страной, и официального переводчика Лаврова.

На фотографии любовница Лаврова Полякова стоит справа от него, а сопровождающая Дерипаска - Лобанова - слева.

Известный российский оппозиционер Алексей Навальный в сентябре прошлого года разместил на Youtube видео, в котором рассказал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров (71 год) якобы на протяжении многих лет поддерживал очень близкие отношения со Светланой Поляковой. В то же время он уже 50 лет женат на Марии Лавровой (72 года), с которой у него также есть дочь Екатерина Лаврова.

Navalny.com пишет, что российские журналисты обнаружили тайную любовную связь Лаврова еще зимой 2014 года, когда российский патриарх Кирилл наградил женщину почетной медалью за восстановление Сергиевской церкви в Радонеже.

Светлана Полякова владеет большим количеством дорогой недвижимости и модной техники, но у нее также есть дочь, 26-летняя Полина Полякова. Девушка владеет роскошной квартирой в Лондоне, стоимость которой оценивается более чем в 5 млн евро. Аккаунты Полины в социальных сетях ранее пестрили гламурными снимками того, что СМИ ранее описывали как "нескончаемую вечеринку".

I would like you to meet Polina Kovaleva. Polina is a 26-year-old glamorous Russian girl from London🇬🇧. She lives in a huge apartment in Kensington and loves to party, her instagram feed looks like a non-stop holiday. That’s not unheard of, but there is one small detail…(THREAD) pic.twitter.com/6OsVGjPxQQ — Maria Pevchikh (@pevchikh) March 10, 2022

По данным The Guardian, семья Поляковых - одна из тех, кто сейчас страдает от санкций, введенных против России. Руководитель расследований Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Мария Певчихйтлес заявила, что активы так называемой второй семьи Лаврова также должны быть заморожены, сообщает The Telegraph.

Актриса и ресторатор Светлана Полякова была связана с Лавровым с начала 2000-х годов, и различные документы показывают, что она путешествовала с министром иностранных дел России не менее 60 раз, включая дипломатические поездки. Светлана владеет множеством шикарных автомобилей и кучей недвижимости как в России, так и в Великобритании. По данным различных российских земельных кадастров, она владеет недвижимостью стоимостью около 13,6 млн. долларов США.