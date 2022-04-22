В каком возрасте мы больше всего счастливы?

Теме счастья посвящено множество книг, фильмов и песен. Все к нему стремятся, и все хотят его достичь. Мы смотрим на других, более успешных, более красивых, более позитивных, и думаем — уж они-то точно счастливее меня. Но действительно ли эти люди счастливы? И что такое «счастье»? Как поймать это состояние, и правда ли, что оно приходит только с возрастом? Исследование Калифорнийского университета показало: счастье — самый большой парадокс нашей жизни. И вот почему.

«Парадокс старения»

В результате исследования были опрошены 1500 взрослых в возрасте от 21 до 100 лет. Ученых интересовали все аспекты их здоровья, как физического, так и психического.

Результат поразил: чем старше мы становимся, тем становимся счастливее. В этом контексте исследователи говорят о «парадоксе старения». С возрастом многие из нас испытывают большее удовлетворение от жизни, чем в молодые годы.

Лучший пример тому: американская икона стиля Айрис Апфель, которая в свои 97 взорвала интернет и стала не просто инфлюенсером с 1 миллионом подписчиков в Instagram (запрещенная в России экстремистская организация), но и топ-моделью, заключив контракт с агентством IMG, в котором, к примеру, работают такие звезды, как Карли Клосс и Лара Стоун.

Мужчина и женщина. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Счастливее с возрастом

Согласно исследованию, самые, казалось бы, наполненные и многообещающие годы — от 20 до 30 лет — в реальности не самые счастливые. В этом возрасте мы плохо переносим неудачу, мы полны сомнений, и многие страдают от психических заболеваний, таких как депрессия или тревожные расстройства. В качестве причины ученые называют неопределенность будущего, которая мучает многих молодых людей в этом возрасте. Также многие тревоги появляются в результате собственных решений: работа, переезд, любовь — в них мы не всегда уверены в молодости.

Счастье в глазах смотрящего. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock