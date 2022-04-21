IKEA может снова открыть магазины в РФ

О планах компании сообщил заместитель главы Минпромторга РФ Виктор Евтухов в четверг, 21 апреля.

По его словам, компания ищет выход, чтобы наполнить ассортимент.

"Когда компания найдёт выход, будет открываться. Тем более IKEA сама строила свои магазины. Бросать их, оставлять кому-то — неэффективный ход", — сказал Виктор Евтухов.

Замминистра напомнил, что у компании есть заводы в России, но бизнес-процесс построен так, что IKEA привозит продукцию и из других стран.

По словам Евтухова, российский рынок важен и для испанского холдинга Inditex (управляет брендами Massimo Dutti, Zara, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius, Zara Home, Uterque). Эта компания, как и IKEA, ищет возможности для открытия своих магазинов в России.

IKEA в начале марта заявила о приостановке всех продаж в России и закрытии своих гипермаркетов в РФ и Белоруссии. Испанский холдинг Inditex объявил об уходе с российского рынка вслед за шведским ретейлером мебели.