Шведская компания IKEA ищет возможность снова открыть магазины в России после настройки логистики поставок для обеспечения полного ассортимента товаров, сообщает «Деловой Петербург».
IKEA может снова открыть магазины в РФ
О планах компании сообщил заместитель главы Минпромторга РФ Виктор Евтухов в четверг, 21 апреля.
По его словам, компания ищет выход, чтобы наполнить ассортимент.
"Когда компания найдёт выход, будет открываться. Тем более IKEA сама строила свои магазины. Бросать их, оставлять кому-то — неэффективный ход", — сказал Виктор Евтухов.
Замминистра напомнил, что у компании есть заводы в России, но бизнес-процесс построен так, что IKEA привозит продукцию и из других стран.
По словам Евтухова, российский рынок важен и для испанского холдинга Inditex (управляет брендами Massimo Dutti, Zara, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius, Zara Home, Uterque). Эта компания, как и IKEA, ищет возможности для открытия своих магазинов в России.
IKEA в начале марта заявила о приостановке всех продаж в России и закрытии своих гипермаркетов в РФ и Белоруссии. Испанский холдинг Inditex объявил об уходе с российского рынка вслед за шведским ретейлером мебели.
Новости о временном уходе компании с российского рынка вызвали ажиотаж среди покупателей, в магазинах IKEA выстаивались гигантские очереди.