Галкину и Пугачевой предложили сняться в новом телешоу в Израиле

Максим Галкин и Алла Пугачева уехали из России в конце февраля. Звездные супруги обосновались в Израиле на берегу Средиземного моря. Судя по всему, возвращаться в Россию в ближайшее время юморист и певица не намерены. Максиму удалось найти работу в Израиле: у комика запланирован длительный концертный тур по всей стране. Его выступления пройдут в июне во всех крупных городах – начиная с Тель-Авива и заканчивая Хайфой.

Кроме того, как сообщают израильские СМИ, Пугачевой и Галкину светит еще один контракт. Примадонне и ее избраннику предложили вести местное реалити-шоу «Русский Ниндзя». Это экстремальная программа, во время которой участники проходят полосу препятствий. Согласилась ли вести это шоу 73-летняя Алла Борисовна, пока держится в секрете.

Пока что звездные супруги вовсю обживаются в Израиле. Вместе с детьми Гарри и Лизой они поселились на вилле с бассейном в средиземноморском поселке Кесария. Аренда роскошного особняка обходится им в 1,2 миллиона рублей в месяц. Школьные каникулы у Гарри и Лизы закончились, но дети все равно учатся. Двойняшки в России посещали элитную частную школу – второй класс Первой московской гимназии. За один месяц обучения Пугачева и Галкин платят 160 тысяч рублей за одного ребенка. По слухам, Гарри и Лиза сейчас учатся дистанционно: они проходят школьную программу онлайн, поэтому не отстают. Кроме того, звездные родители наняли детям репетиторов.

То, что в ближайшее время Пугачева и Галкин не вернутся в Россию, подтверждает и заявление, сделанное шоуменом в соцсетях. Максим сообщил, что им с Аллой в Израиле хорошо, поэтому они пока не собираются покидать Землю Обетованную.