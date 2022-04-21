Женщина со сногсшибательной фигурой поделилась в социальных сетях откровенной фотографией, где все что ее прикрывает - это пара трусиков.
ФИГУРА МЕЧТЫ ⟩ Таллиннский фитнес тренер оголила грудь и взбудоражила поклонников
Таллиннский фитнес тренер оголила грудь и взбудоражила поклонников
Лийз Орг, частный тренер из Эстонии, любит роскошный образ жизни и, конечно, баланс между физическим и психическим здоровьем играет важную роль в ее жизни.
"Несомненно, горячий кадр не может не оставить равнодушным", - написал в комментариях поклонник фитнес тренера.
"Вы должны поставить свои жизненные цели так высоко, чтобы даже мысли о них заставляли ваше сердце биться быстрее, а ваши внутренности полыхать", - подписала кадр знойная женщина.
Несколько лет назад Лийз была увлечена бодифитнесом, но сейчас ее новый фаворит - это игра в падел.
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