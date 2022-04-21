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ФИГУРА МЕЧТЫ ⟩ Таллиннский фитнес тренер оголила грудь и взбудоражила поклонников

Limon.ee
Таллиннский фитнес тренер оголила грудь и взбудоражила поклонников
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Фитнес тренер Лийз Орг
Фитнес тренер Лийз Орг Фото: EastLabsPhoto.com

Женщина со сногсшибательной фигурой поделилась в социальных сетях откровенной фотографией, где все что ее прикрывает - это пара трусиков.

Лийз Орг, частный тренер из Эстонии, любит роскошный образ жизни и, конечно, баланс между физическим и психическим здоровьем играет важную роль в ее жизни.

"Несомненно, горячий кадр не может не оставить равнодушным", - написал в комментариях поклонник фитнес тренера. 

"Вы должны поставить свои жизненные цели так высоко, чтобы даже мысли о них заставляли ваше сердце биться быстрее, а ваши внутренности полыхать", - подписала кадр знойная женщина.

Несколько лет назад Лийз была увлечена бодифитнесом, но сейчас ее новый фаворит - это игра в падел.

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