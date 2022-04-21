РЕТРОФОТО ⟩ А вы узнаете этого известного эстонского политика, который только что отпраздновал свой день рождения?

Урмас Паэт, член Европарламента, в среду, 20 апреля, отпраздновал свое 48-летие.

По случаю праздника политик поделился в в соцсетях своим детским снимком.

В публикации он поблагодарил всех, кто его поздравил. «Спасибо большое, кто вспомнил и хотел пожелать мне чего-то хорошего на день рождения. Всего вам хорошего!»

Паэт, выросший в Таллинне, был утвержден в качестве члена Европейского парламента в 2014 году.

С женой Тийной, которая работает в Институте эстонского языка старшим руководителем по упорядочению языка, она воспитывают троих дочерей: Сильвию, Оливию и Эмилию.