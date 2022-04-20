Вернувшийся из Эстонии Алесей Панин пожаловался на нищету

«В кино мне дорога закрыта давно! – воскликнул артист. – Я все время, что живу в Испании, приезжал в Россию на два съемочных дня. С 2015-го на меня идет волна хейта, мне перекрыли вход на все федеральные каналы. И в положительном ключе меня выставлять нельзя. Я должен был лететь в Россию, но уже не полечу, потому что вряд ли оттуда потом уеду. Денег осталось на небольшое количество времени, у меня ребенок, его надо кормить», – говорит он.