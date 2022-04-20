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Вернувшийся из Эстонии Алесей Панин пожаловался на нищету

Limon.ee
Вернувшийся из Эстонии Алесей Панин пожаловался на нищету
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Алексей Панин.
Алексей Панин. Фото: скриншот видео

Актер Алексей Панин пожаловался на отсутствие денег за границей. Уже несколько лет артист живет со своей дочерью Анной в Испании и часто делился положительными впечатлениями о своей жизни в стране. Однако сейчас он уже не так радуется новому местожительству, потому что его кошелек заметно опустел, пишет Пятый канал.

В начале Актер сотрудничал с режиссерами из России и прилетал сниматься на родину. Теперь у звезды «Жмурок» начали заканчиваться накопленные средства.

«В кино мне дорога закрыта давно! – воскликнул артист. – Я все время, что живу в Испании, приезжал в Россию на два съемочных дня. С 2015-го на меня идет волна хейта, мне перекрыли вход на все федеральные каналы. И в положительном ключе меня выставлять нельзя. Я должен был лететь в Россию, но уже не полечу, потому что вряд ли оттуда потом уеду. Денег осталось на небольшое количество времени, у меня ребенок, его надо кормить», – говорит он.

Актер задумывался о постройки карьеры за границей, однако понимает, что на главные роли ему никто не даст, а играть второстепенные совсем не хочется. Сейчас артист ищет способы выхода из своего положения.

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