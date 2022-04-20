Перед центральным отделением «Укрпочты» в Киеве с раннего утра длинная очередь. Люди стоят в ней по пять часов ради марки, которая уже стала легендой. На eBay ее перепродают по 25, а то и по 35 долларов за штуку, пишет «Настоящее время».
100 000 штук в день: марка «Русский военный корабль, иди…» стала бестселлером
Почтовая марка «Русский военный корабль, иди…» изображает украинского пограничника, показывающего нецензурный жест крейсеру «Москва». В первый день войны его командование предложило украинским военнослужащим с острова Змеиный сдаться, на что получило лаконичный ответ.
Крейсер «Москва» затонул в Черном море 14 апреля, «Укрпочта» выпустила марку двумя днями раньше. Через неделю от миллионного тиража осталось меньше трехсот тысяч. Чтобы как можно больше людей смогли приобрести бестселлер, «Укрпочта» установила лимит: в одни руки – не больше двух листов, то есть 12 марок.
«Это символ несломленности нашей страны, во-первых, символ победы. А также заграничные друзья очень нас просили купить эту марку и отправить им открытки. К нашим заграничным друзьям, которые нас поддерживают, которые поддерживают наши семьи, которые принимают у себя наших друзей», – рассказывает женщина в очереди около главного отделения «Укрпочты» в Киеве.
Допечатывать тираж не будут. Зато обещают придумать новые марки на актуальные сюжеты. «Как можно определить, что это хороший почтовый сервис? Это когда то, что вы послали, идет по адресу. Мне кажется, что мы 12-го запустили марку. А 13-го корабль уже ушел по адресу. Это символ Украины, символ нашей победы будет, но для победы мы выпустим отдельную марку», – обещает Игорь Смелянский, гендиректор «Укрпочты».
Продавать марки с «русским военным кораблем» будут еще пару дней. Часть тиража оставят в резерве – специально для жителей украинских регионов, которые сейчас находятся под контролем российской армии.