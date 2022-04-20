Страшный диагноз: От каких видов рака мужчины умирают чаще всего?

С какими заболеваниями не способна справиться современная медицина?

Несмотря на достижения современной медицины, онкологические заболевания остаются одними из самых опасных в мире. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 2020-м рак унес жизни почти десяти миллионов человек, и считается одной из ведущих причин смертей. В беседе с 5-tv.ru врач-онколог Эльхан Ибрагимов рассказал, какие виды рака считаются самыми опасными.

По словам специалиста, современная медицина хоть и готова бороться с раком на четвертой стадии, но не способна справиться с теми видами заболеваний, которые плохо поддаются лечению. В этом случае смертность превалирует. Среди женщин чаще всего умирают от рака молочной железы, среди мужчин лидирующие позиции занимают рак легкого и рак предстательной железы.

Также тяжело поддаются лечению:

рак поджелудочной железы;

рак желчных протоков;

рак печени;

рак пищевода.

На четвертой стадии при выявляемости смертность очень высока, подтверждает врач. Но при обнаружении одного из этих онкологических заболеваний не стоит ставить на себе крест. Течение болезни индивидуально и персонифицировано, обращает внимание Эльхан Ибрагимов.

«Все зависит от подтипа молекулярного рака — с чем мы имеем дело, и на какой стадии мы диагностируем рак», — считает специалист.

Есть виды рака, которые тяжело диагностировать на первой-второй стадиях. Такие заболевания приводят к большей летальности даже на фоне терапии и даже на фоне успешного лечения. Поэтому важно следить за изменениями организма и своевременно обратиться к врачу. Так можно выиграть время в борьбе со страшной болезнью.

«Задача врачей первичного звена — не допустить развитие рака в целом. Пациент сам диагностирует тот же рак молочной железы: пациентка иногда может прощупать сама у себя опухоль», — заключил врач.