СМОТРИ! ⟩ Клава Кока поделилась ну очень личными фото

Левке 28!!! С днем рождения, мой старший братик. Ловите семейный архив мимимишности. Это мы много лет назад, - подписала фотографии певица.

Клава Кока нередко делится архивными фотографиями со своими подписчиками и с удовольствием вспоминает о детстве и юности.

Клавдия Высокова родилась и выросла в Екатеринбурге. Она стала вторым ребенком в семье Олеси и Вадима Высоковых. Старший брат Лев появился на свет 19 апреля 1994 года. Затем 23 июля 1996 года родилась и сама Клава, а еще через два года у нее появилась младшая сестра Лада.