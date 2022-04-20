СМОТРИ! ⟩ Клава Кока поделилась ну очень личными фото
Звезда лейбла Black Star Клава Кока поделилась детскими архивными фото. Так звезда поздравила брата в своем telegram-канале.
Левке 28!!! С днем рождения, мой старший братик. Ловите семейный архив мимимишности. Это мы много лет назад, - подписала фотографии певица.
Клава Кока нередко делится архивными фотографиями со своими подписчиками и с удовольствием вспоминает о детстве и юности.
Клавдия Высокова родилась и выросла в Екатеринбурге. Она стала вторым ребенком в семье Олеси и Вадима Высоковых. Старший брат Лев появился на свет 19 апреля 1994 года. Затем 23 июля 1996 года родилась и сама Клава, а еще через два года у нее появилась младшая сестра Лада.
В Екатеринбурге Высоковы жили в просторной квартире в самом центре Екатеринбурга. С самого детства Клава увлекалась музыкой. В родном городе она училась в джаз-хоре Свердловской детской филармонии.
Хороший ребенок, музыкальный, умный. Активная была. Лидерские качества проявляла, - вспоминала звездную ученицу педагог Светлана Гончарова.