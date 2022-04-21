Гороскоп на 21 апреля для всех знаков Зодиака

Дева

Не рискуйте деньгами. Сейчас стоит быть осторожнее в финансовых делах. Лучше не спешить со сделками и покупками. В остальном день благоприятен. Он дает шанс завершить какие-то сложные дела, добиться успеха там, где не справились с другими. Легко дается учеба, вы мгновенно запоминаете полезную информацию. Многих Дев ждут приятные знакомства. Некоторые представители знака смогут наладить отношения с теми, с кем прежде часто спорили. Не исключено начало романтических отношений, которые подарят массу позитивных эмоций.

Весы

Отношения с окружающими могут складываться более напряженно, чем обычно. Вас часто критикуют, и настроение от этого отнюдь не улучшается. В некоторых замечаниях есть здравое зерно, на остальные же просто не стоит обращать внимания. День хорошо подходит для полезных дел. Понимая, какой цели хотите достичь, вы не тратите время на пустяки. Целеустремленность и настойчивость щедро вознаграждаются. Вы сможете получить то, о чем давно мечтали. Вторая половина дня – благоприятное время для реализации творческих планов, в том числе самых смелых.

Скорпион

Вас чаще обычного критикуют и реже хвалят. Это, пожалуй, единственный минус дня. В остальном он складывается неплохо. У вас будет шанс добиться успеха в делах, завершить то, что было начато давным-давно. Не исключены какие-то удачные совпадения, а также встречи, о которых прежде можно было только мечтать. Для многих Скорпионов этот день будет связан с важными открытиями. Вероятны интересные предложения о сотрудничестве, в том числе такие, которые захочется принять без долгих раздумий. Прислушивайтесь к интуиции: она не подводит.

Стрелец

Вы сохраняете спокойствие и самообладание, как бы ни развивались события. Именно это помогает добиться успеха, отлично справиться с непростыми делами. Многим Стрельцам удастся найти ответы на вопросы, которые в последнее время ставили в тупик и самих представителей знака, и их близких. Вероятны денежные поступления, неожиданные подарки, знаки внимания, которым вы будете рады. День благоприятен с точки зрения романтических отношений. Часто вы с полуслова понимаете человека, который вам дорог. Не возникает поводов для разногласий и взаимных претензий.

Козерог

Вы энергичны и настроены решительно. Часто этого оказывается достаточно, чтобы достичь поставленных целей. Порой проще действовать самостоятельно, чем сотрудничать с кем-то или ждать поддержки. Не стоит тратить слишком много времени на разговоры и споры; вы успеете гораздо больше, если сосредоточитесь на делах. Вторая половина дня подходит для покупок. Спонтанные приобретения будут удачными. Вы безошибочно выбираете хорошие вещи и не тратите на них слишком много. Некоторые Козероги найдут способ порадовать близких.

Водолей

Старайтесь не говорить лишнего и держаться подальше от тех, чья любовь к слухам и сплетням хорошо известна. Стоит сосредоточиться на привычных делах. С ними вы справляетесь отлично, быстро добиваетесь нужного результата. Сложнее разобраться с новыми задачами. Тут важно не спешить. Вы обязательно во всем разберетесь. Вторая половина дня – время неожиданных визитов, встреч с людьми, от которых вы давным-давно не получали известий. Можно восстановить отношения, прежде бывшие очень важными для вас. Старые друзья наверняка предложат что-то интересное.

Рыбы