Анни и Томи Рахула объявили в соцсетях, что скоро в их семье ожидается пополнение.
ЧУДНОЕ ФОТО! ⟩ Семья генерального продюсера Eesti Laul ожидает прибавления
Семья генерального продюсера Eesti Laul ожидает прибавления
Специалист по социальным сетям и футбольный арбитр Анни Рахула милым снимком в Instagram сообщила, что в их семье ожидается пополнение.
28 июня 2017 года после долгого ожидания в семье родилась дочь Руби.
Несколько лет назад в программе «Утро с Ану» они признались, что путь к рождению дочери занял более пяти лет. «Эти моменты очень, очень трудны. У вас должна быть поддержка, возможность поделиться», — сказала Анни.
Пара, которая вместе с 2011 года, официально оформила свой союз в 2013 году.
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