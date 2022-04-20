ЧУДНОЕ ФОТО! ⟩ Семья генерального продюсера Eesti Laul ожидает прибавления

Специалист по социальным сетям и футбольный арбитр Анни Рахула милым снимком в Instagram сообщила, что в их семье ожидается пополнение.

Несколько лет назад в программе «Утро с Ану» они признались, что путь к рождению дочери занял более пяти лет. «Эти моменты очень, очень трудны. У вас должна быть поддержка, возможность поделиться», — сказала Анни.