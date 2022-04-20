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ЧУДНОЕ ФОТО! ⟩ Семья генерального продюсера Eesti Laul ожидает прибавления

Limon.ee
Семья генерального продюсера Eesti Laul ожидает прибавления
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Анни и Томи Рахула
Анни и Томи Рахула Фото: Toni Läänsalu

Анни и Томи Рахула объявили в соцсетях, что скоро в их семье ожидается пополнение.

Специалист по социальным сетям и футбольный арбитр Анни Рахула милым снимком в Instagram сообщила, что в их семье ожидается пополнение.

28 июня 2017 года после долгого ожидания в семье родилась дочь Руби.

Несколько лет назад в программе «Утро с Ану» они признались, что путь к рождению дочери занял более пяти лет. «Эти моменты очень, очень трудны. У вас должна быть поддержка, возможность поделиться», — сказала Анни.

Пара, которая вместе с 2011 года, официально оформила свой союз в 2013 году.

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