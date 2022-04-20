ВИДЕО ⟩ Восторг: Ирина Шейк в образе леопарда продемонстрировала изумительные ягодицы

На днях в Сети появилась реклама сумок бренда Pinko с участием Ирины Шейк. Модель предстала в образе настоящей хищницы леопардового окраса.

Так, сексуальная кошка передвигается на четвереньках, демонстрируя хищную пластику и крупные ягодицы. Фанаты модели с восторгом приняли ролик. Ранее им казалось, что Шейк на своих фото в Сети выглядит чрезмерно худой.