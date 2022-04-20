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ИКОНА! ⟩ Кендалл Дженнер выложила в Сеть фото топлес

Limon.ee
Кендалл Дженнер выложила в Сеть фото топлес
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Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер Фото: Danny Moloshok

Откровенный снимок восхитил фанатов, пишет Topnews.

Эпатажная модель Кендалл Дженнер выложила в Сеть восхитительное фото, сделанное в пустыне. Знаменитость позировала обнаженной, распустив волосы и прикрыв грудь руками. Из одежды на ней присутствовали лишь маленькие синие трусики.

Снимок был сделан на музыкальном фестивале Coachella, где модель побывала в качестве приглашенной гостьи. Поклонники засыпали девушку заслуженными комплиментами, сообщив ей, что она «очень горячая штучка». А фото они и вовсе оценили на 10 баллов из 10. «Икона стиля», – написали фанаты под публикацией.

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