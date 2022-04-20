АРАБСКИЕ ШЕЙХИ ОТДЫХАЮТ ⟩ Российский бизнесмен выставил на продажу свой особняк в Подмосковье за 124 миллиона долларов

Российский миллиардер, предприниматель и основатель холдинга «Стройгазконсалтинг» Зияд Манасир выставил на продажу свой дом, стоимость которого, как сообщают СМИ, составляет порядка 10 млрд рублей ( $124 млн).

Строение, а, точнее, усадебный комплекс, располагается в 23 километрах от МКАД, в подмосковной Истре. Фотографии интерьера особняка опубликовал telegram-канал Mash.

Внутри располагаются кинотеатр, столовая, лифт, парадная столовая, кухня, курительная комната, винная, караоке, библиотека, спа-салон, оранжерея и многое другое. На втором этаже расположены апартаменты детей – гардеробные и спальни. В детских цвета комнат окрашены по «половому» признаку: голубые – у мальчиков, розовые – у девочек. На третьем этаже – комнаты самого Манасира и его супруги. Именно там расположены библиотека и оранжерея.

На цокольном этаже – тренажерная, боулинг, погреб с вином и караоке. Есть и отдельное крыло, в котором разместились кальянная с шелковыми обоями на стенах, и огромный бассейн со спа-зоной. Внутреннее убранство трехэтажного дворца в поселке Гринфилд – санфаянс и мрамор.

Площадь – 7 тыс. кв. метров. Общий облик здания по стилю напоминает эклектику из европейских и классического стилей. Изюминкой строения является двухмаршевая мраморная лестница, которая украшена каменной балюстрадой.

Внутри стили также разнятся: если первый этаж – «английская классика» с барокко, детский – франко-итальянский стиль, а сам Манасир выбрал псевдоготику. Облицовочные материалы – одни из самых дорогих в мире.

Как и все остальное: кинозал от Bowers & Wilkins, обои – от английского бренда стоимостью 10 000 рублей за метр.

Дополняют роскошный облик хрустальные люстры, чугунный камин, ванна из медового оникса и стены из красного дерева.

О Зияде Манасире известно, что он – экс-акционер «Стройгазконсалтинга», одного из самых крупных подрядчиков «Газпрома».

Ранее предприниматель входил в число долларовых миллиардеров, однако за два года, по сведениям Forbes, его состояние с $2,8 млрд в 2014 году упало до $1,1 млрд в 2016-м, когда бизнесмен вошел в Топ-200 богатейших бизнесменов ($600 млн).