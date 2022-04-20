ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, какие эффектные любители искусства пришли на лекцию об импрессионизме в Таллинне

У многих импрессионизм ассоциируется в первую очередь с Францией, а что же с другими странами? В каждой стране существовал свой национальный импрессионизм. Французы выступали против консервативного академизма, а испанцы, наоборот, сохраняли традиции мастеров прошлого.

На лекции гостям рассказали о том, какие общие открытия совершили художники нового направления, выяснили, легко ли мастеру было написать впечатление или эмоцию, шелест листвы, блики солнца на воде и одежде. Разобрали, почему в одних странах были популярны сюжеты со сценами бурлящей городской жизни, а в других – уединенные пляжи и бухты или уютный семейный быт. Поговорили и том, что же искали художники Нового света в Париже, почему не в чести была черная краска, но импрессионистская богема обожала знаменитое кафе «Черный кот».