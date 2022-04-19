«Откуда армия будет хорошая, если все остальное в стране гавно» – банкир Олег Тиньков про войну в Украине

«Гибнут невинные люди и солдаты. Генералы проснувшись с похмелья, поняли, что у них гавно-армия. А откуда армия будет хорошая, если все остальное в стране гавно и погрязло в ниппотизме, холуйсте и чинопочитании?» – пишет миллиардер.

«Кремлевские чиновники в шоке, что не только они, но и их дети теперь летом не поедут на Средиземное море. Бизнесмены пытаются спасать остатки имущества... Конечно есть дебилы, рисующие Z, но дебилов в любой стране 10 процентов. 90 процентов россиян ПРОТИВ этой войны!», – добавил Тиньков.

Основатель банка «Тинькофф» закончил пост призывом к коллективному Западу дать президенту Владимиру Путину четкую стратегию выхода [из войны], чтобы сохранить лицо и прекратить бойню.

Тиньков впервые выступил против вторжения в Украину на пятый день войны, 28 февраля. «Сейчас в Украине погибают невинные люди, каждый день, это немыслимо и недопустимо!», – писал банкир. 24 марта Великобритания внесла его в санкционные списки, разрешив ему при этом заходить в свои порты на кораблях и делать посадки в аэропортах.