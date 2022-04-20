ФОТО И ВИДЕО ⟩ Техника будет дорожать: в Таллинне открыли роботизированный склад за 2.4 миллиона евро

Сегодня компания Euronics представила свою новую технологичную фишку, которая теперь ярко выделяет их на фоне конкурентов — собственный оборудованный и оптимизированный склад, который позволит доставлять товар потребителю в день заказа.

Роботизированный склад Фото: Viktoria Solomonchuk

В современных реалиях надо держать руку на пульсе и в погоне за своим лояльным клиентом постоянно улучшать качество сервиса. Перед руководством компании встала задача: необходимо увеличить скорость обработки заказов.

По словам директора по логистике Euronics Риво Рейнсона, роботизированный склад поможет идти в ногу с растущими объемами продаж, а клиенты будут получать свои товары еще быстрее, чем раньше:

«Стремительная предварительная работа на складе позволяет нам еще быстрее передавать товар курьерам для доставки покупателям. Через новую систему мы также в десять раз чаще можем проводить проверки складских запасов – таким образом, клиенты будут получать более точную информацию о наличии товара».

Роботизированный склад в 600м², куда вмещается 21 000 коробок габаритами до 60x40x30 см.

«Cистема за час обрабатывает 600 заказов. Даже самый профессиональный и опытный комплектовщик делает это в 4-6 раз медленнее», — рассказывает руководитель клиентских решений и качества сети магазинов Euronics Андрей Федоров.

Если раньше на складе работало около 40 человек, то сейчас одновременно на складе находится до 8 специалистов.

Руководство компании заверило, что в ходе усовершенствования склада ни один работник не был уволен или сокращен. Весь персонал был перераспределен по новым позициям.

Раньше Еuronics заявлял, что в зависимости от места нахождения клиента и специфики заказала, самая быстрая доставка была бы выполнена в течение трёх рабочих дней. Теперь клиент может рассчитывать на получение товара день в день.

Клиент совершает заказ на сайте Euronics и уже в течение 30 секунд — максимум 3 минут робот начинает обработку заказа.

«Благодаря швейцарской технологии Swisslog мы сократили время обработки заказа с 3 часов до 3 минут. Это значит, что с момента заказа товара, до момента выдачи его курьеру, который повезет его клиенту — пройдет около 2 часов. Это совершенно революционно», — заверил журналистов Андрей Федоров.

Воспользовавшись случаем, мы уточнили, ожидается ли в ближайшем будущем повышение цен на технику.