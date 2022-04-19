Места, где туристу не стоит отдыхать после 40 лет

Конечно, у каждого из нас свои ожидания от отдыха, и уж точно планирование отпуска не должно зависеть от возраста — если вы хотите веселиться, никакие условности не должны стать преградой, так же как и спокойный отдых часто выбирают совсем молодые люди.

Афины

Нельзя сказать, что Афины — шумный город, скорее, наоборот. И все же люди, которые привыкли к комфорту или же в силу некоторых особенностей не могут себе позволить проводить под палящим солнцем много времени, должны быть осторожнее. Афины далеко не в каждой части города могут порадовать отличным сервисом или комфортными дорогами для прогулок. Об этом стоит помнить людям, у которых есть определенные проблемы с двигательной системой. Если вы узнали себя, подумайте, может, стоит подобрать куда более комфортный город? В Греции почти на каждом уголке вас ждет что-то интересное, поэтому смело рассматривайте другие районы.

Афинский Акрополь Фото: Shutterstock

Ибица

Тем, кто уже успел насладиться молодостью в клубах по всему миру, будет не так уж и весело на популярном испанском курорте. На Ибицу, как правило, отправляются за безудержным весельем, где алкоголь и музыка льются рекой. После 40 подобные развлечения могут не только раздражать, но и быть опасными для здоровья. Не думайте, что сможете спокойно поваляться на пляжах — уже ранним утром вас потревожат нетрезвые люди, возвращающиеся из клубов, да и особой красоты на пляже вы не будете наблюдать. Стоит рассмотреть для отпуска соседние острова, особенно если вы берете с собой детей.

Ибица. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Сен-Тропе

Еще один курорт для заядлых тусовщиков, где обычному туристу стоит быть осторожнее. Здесь куда выше сервис, чем на Ибица, но ночная жизнь везде одинаковая. Вам не удастся повеселиться до полуночи и спокойно уйти из клуба гулять или просто отправиться спать — шум будет сопровождать вас буквально до утра, особенно если вы снимаете отель недалеко от популярных локаций. Кроме того, есть риск натолкнуться на не совсем адекватных людей. Подумайте, возможно, Ницца будет более подходящим вариантом?