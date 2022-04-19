ВОТ ДЕЛА! ⟩ Пропавший в Хаапсалу биотуалет нашли в море

«Дорогие горожане, прошу вашей помощи. В период с 27 марта по 2 апреля пропал арендованный у Ramirent биотуалет, который исчез из Хаапсалуского центра зимнего плавания», — пишет Керту Кальювеэр в группе Haapsalu ja Läänemaa и просит всех, кто что-либо знает о местонахождении туалета, связаться с ней.

Прокомментировавшая пост Лайми говорит, что случай невероятный. «Биотуалеты уже воруют. Их не так просто унести в руках. Скоро мы будем жить как в Египте, где украли рельсы на строящейся железной дороге», — говорит она.

«Да уж! Либо увезли, либо выбросили в море», — недоумевает Айно.

Туалет нашли в море

Под публикацией Танель пишет, что туалет найден. «Видимо, ветер унес его в море. Внимательные горожане выловили из моря туалет, довольно далеко отплывший от места зимнего купания».

Автор поста Керту Кальювер говорит, что пока не уверена, попал ли биотуалет в воду из-за ветра. «К сожалению, пока ничего не известно. То ли бросили в море, то ли ветром унесло. Нет никаких фактов. Есть только предположения», — говорит Керту.

Сколько возни!

Ситуация может показаться забавной, но для многих поиск решения может стать головной болью. «Наша НКО моржей должна оплатить расходы, связанные с этой ситуацией (мы пока не знаем, будут ли пойманы виновные и возместят ли они это). Заявление в полицию подано, сотрудники тоже должны работать больше», — говорит Керту.