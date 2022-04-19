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ЧТО ЖЕ ОНА ТАКОГО СДЕЛАЛА? ⟩ Собчак раскритиковали за поведение в Латвии

Limon.ee
Собчак раскритиковали за поведение в Латвии
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Ксения Собчак
Ксения Собчак Фото: Vladimir Gerdo

Телеведущая Ксения Собчак рассказала в соцсетях, что "продолжает путешествие по аэропортам Европы". По ее словам, за пределами России она работает, пишет Московский Комсомолец.

"В Риге встречают меня как родную. Красота! Командировка с намеком на романтик продолжается", - написала супруга режиссера Константина Богомолова. О чем идет речь – она не уточнила.

Зато подписчики обрушились на нее с градом критики за ее поведение. В кадре Собчак продемонстрировала закинутые ноги на стол.

Скриншот из сториз Ксении Собчак
Скриншот из сториз Ксении Собчак Фото: Инстаграм

В комментариях к посту пишут: "Бескультурщина!", "Фу, не могу это видеть", "Вот так опозорилась на чужбине", "Вы же из известной семьи. Неужели вас этому учили", "Как вам не стыдно так себя вести!", "Посади свинью за стол..." и прочее.

На критику Собчак никак не отреагировала.

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