ВИДЕО ⟩ Микки Рурк: «Зачем России нужна Украина, если там ничего не останется?»

"Это самый ужасный кошмар в моей жизни. Я могу смотреть новости только 15-20 минут... Россия и Украина - это братские страны. По всей Украине и в Мариуполе все разрушено. Зачем России нужна Украина, если там ничего не останется?" - спрашивает Рурк.

Он предполагает, что, наверное, российские военные думали, что война закончится за 10 дней. Но украинцы оказали сопротивление - от армии до простых жителей: "Никто не ждал, даже я, что Зеленский окажется настоящей глыбой. Он не желает сдаваться".

Микки Рурк Фото: Кадр из видео

Микки Рурк подчеркивает, что Россия захватит Украину только в том случае, если полностью там все уничтожит. Потому что если там останется даже один мужчина с ружьем, то он скорее умрет в бою, чем сдастся. Актер рассказал о своем самом лучшем друге Диме, с которым дружит уже 8 лет. У мужчины в Украине родственники - 8-9 человек. Артист с ужасом ждет, что в какую-то ночь Дима придет и расскажет, что кто-то из его родных умер.

"Похоже, там ни у кого нет пощады", - говорит Рурк, отмечая, что он уверен, что большинство молодых, которые там воюют за Россию, они никого не хотят убивать.

Что касается отношения к Владимиру Путину, то Микки Рурк расстроен, что сейчас уже не получится опять поехать с президентом РФ в онкобольницу. Он отметил, что будет рад это сделать тогда, когда война в Украине прекратится и люди перестанут умирать.

Рурк указал, что он встретится с Владимиром Путиным, как только прекратятся военные действия на территории Украины: "Я сделаю это, как только закончится война. Как только прекратятся убийства, я прилечу и буду просить о встрече".

Актер отметил что если бы США или Германия не присылали бы Украине оружие, то у страны не было бы ни малейшего шанса противостоять России в борьбе за свободу и независимость: "Украинцы просто пытаются бороться за свою независимость. За то, чтобы жить в свободной стране, а не под гнетом России. Они просто не хотят, чтобы ими управляла Россия".

Микки Рурк считает, что США оказывают помощь Украине слишком медленно. Что именно Америка должна делать, он не знает.