ВИДЕО ⟩ Брачный период ужей на Сааремаа: пыталась их сосчитать, но в районе сорока сбилась со счета

«Такую картину мы с семьей видим каждую весну в нашем загородном доме в Сырве, Сааремаа. Примерно в 20 метрах от нашей сауны находится старый хутор. Там есть место для зимовки и для гадюк, и для ужей», — рассказала Рийна Elu24, добавив, что все жители загородного дома уже настолько привыкли к рептилиям, что считают их членами семьи. «Каждую весну просыпается азарт - вышли ли уже змеи», — улыбается она.