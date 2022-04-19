ВИДЕО ⟩ Брачный период ужей на Сааремаа: пыталась их сосчитать, но в районе сорока сбилась со счета

«Мы с семьей каждую весну видим такую картину в нашей деревне на Сааремаа», — пишет Рийна, автор видео, размещенного в группе Looduse pildipank в Facebook. В ролике показаны пробуждающиеся от спячки рептилии, пишет Elu24.
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Брачный период ужей на Сааремаа: пыталась их сосчитать, но в районе сорока сбилась со счета
«Такую картину мы с семьей видим каждую весну в нашем загородном доме в Сырве, Сааремаа. Примерно в 20 метрах от нашей сауны находится старый хутор. Там есть место для зимовки и для гадюк, и для ужей», — рассказала Рийна Elu24, добавив, что все жители загородного дома уже настолько привыкли к рептилиям, что считают их членами семьи. «Каждую весну просыпается азарт - вышли ли уже змеи», — улыбается она.
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