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ВИДЕО ⟩ Брачный период ужей на Сааремаа: пыталась их сосчитать, но в районе сорока сбилась со счета

Мерилин Няреп Limon.ee
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Брачный период ужей на Сааремаа: пыталась их сосчитать, но в районе сорока сбилась со счета
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Nastikute pulmatrall Saaremaal.
Nastikute pulmatrall Saaremaal. Фото: Kuvatõmmis videost

«Мы с семьей каждую весну видим такую картину в нашей деревне на Сааремаа», — пишет Рийна, автор видео, размещенного в группе Looduse pildipank в Facebook. В ролике показаны пробуждающиеся от спячки рептилии, пишет Elu24.

«Такую картину мы с семьей видим каждую весну в нашем загородном доме в Сырве, Сааремаа. Примерно в 20 метрах от нашей сауны находится старый хутор. Там есть место для зимовки и для гадюк, и для ужей», — рассказала Рийна Elu24, добавив, что все жители загородного дома уже настолько привыкли к рептилиям, что считают их членами семьи. «Каждую весну просыпается азарт - вышли ли уже змеи», — улыбается она.

За эти годы она настолько привыкла к их соседству, что совсем не боится. «Высокие сапоги и я даже могу ходить между ними», — говорит она.

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