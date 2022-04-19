КАК ВАМ? ⟩ Совсем восковая: фото Успенской с перекошенным лицом шокировало пользователей Сети

Все два года борьбы, которую артистка вела за трезвость дочери, она неизменно продолжала появляться в свете. Прекрасно понимая, что именно ей придется оплачивать дорогостоящее лечение дочери, звезда старалась улыбаться сквозь слезы, веря в счастливый конец этой душещипательной истории. К счастью, мольбы исполнительницы хита «Карусель» были наконец услышаны. В прошлом году Татьяна вернулась домой, предварительно пройдя курс реабилитации.

Позитивные перемены, произошедшие в жизни единственного ребенка, сказались и на самой Любови Залмановне. За последние время певица заметно похудела и теперь охотно хвастается еще более откровенными нарядами. Но, как уже подметили фанаты, Успенская чаще всего размещает свои снимки после предварительной обработки.

Нередко злоупотребление фильтрами делает ее похожей на юную девочку, что, по понятным причинам, радует далеко не всех. В свои 68 лет артистка выглядит поистине потрясающе, однако при этом упорно пытается избегать честных фото.

И вот свершилось: Успенская попала в объектив светского обозревателя Феликса Грозданова. Тот показал певицу без какой-либо обработки. «Когда вижу очаровательную Любовь Успенскую, вспоминаю стихи секретаря суда из «12 стульев»:

«Сама юность волнующая, Сама младость ликующая, К поцелуям зовущая, Вся такая воздушная...»

Судя по наряду артистки, на мероприятие, организованное «Радио Шансон», она пожаловала в образе прекрасной злодейки Миледи. Чтобы подчеркнуть глубокое декольте, певица надела колье в виде змеи, похожее на роскошное изделие от ювелирного Дома BVLGARI. По некоторым данным, стоимость массивного украшения может достигать нескольких сотен тысяч евро.