ВИДЕО ⟩ Появился трейлер 2-го сезона сериала «Эпидемия»

Онлайн-кинотеатр PREMIER показал трейлер второго сезона сериала «Эпидемия». Первая серия остросюжетного триллера выйдет на платформе 21 апреля. Главные роли в картине сыграли популярные актеры, среди которых Кирилл Кяро, Александр Робак, Марьяна Спивак, Наталья Земцова, Эльдар Калимулин, Виктория Агалакова и Юра Борисов. Режиссером проекта стал Дмитрий Тюрин.

Несмотря на то что история первого сезона основана на романе Яны Вагнер «Вонгозеро», продолжение сериала не имеет первоисточника и полностью снято по сценарию Романа Кантора. Триллер продолжит повествование о москвичах, которые ведут борьбу со смертельно опасным вирусом. Для зрителей до сих пор остается тайной, смогут ли герои выжить, преодолеть кризис во взаимоотношениях и начать новую жизнь в кардинально изменившемся мире.

Напомним, «Эпидемия» стала первым в истории российским сериалом, включенным в конкурс международного фестиваля CanneSeries. Мировая премьера картины состоялась 9 апреля 2019-го во Франции. Киноверсия проекта была включена в основной конкурс Московского международного кинофестиваля. Помимо этого, «Эпидемия» была удостоена пяти премий Ассоциации продюсеров кино и телевидения России (АПКиТ) в номинациях «Лучшая актриса сериала», «Лучшая актриса второго плана», «Лучшая операторская работа», «Лучшая работа режиссера монтажа» и «Лучшая работа художника по гриму».

Первый сезон сериала был высоко оценен российскими и международными зрителями. Осенью 2020-го права на показ картины за 1,5 миллиона долларов приобрел международный стриминговый сервис Netflix. Проект был переведен на 12 языков. В американской версии «Эпидемия» приобрела название To The Lake. Спустя сутки после выхода на онлайн-платформе картина попала в топ-10 популярных проектов Netflix. По итогам года триллер стал самым известным российским сериалом на сервисе. Высоко оценил триллер и писатель Стивен Кинг. Автор отметил крутой сюжет и необычную работу оператора. «Выглядит круто. Некоторые моменты сняты шиворот навыворот … Четыре вещи, которые нужно знать: 1. Там чума. 2. Много снега и холода. 3. Все пьют водку …», — описал Кинг эмоции от просмотра сериала.