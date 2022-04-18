Умер режиссер Леонид Хейфец

Леонид Хейфец родился 4 мая 1934 года в Минске, а в 1963 году окончил курс Алексея Попова и Марии Кнебель на режиссерском факультете ГИТИСа. За свою жизнь он служил в Рижском ТЮЗе, Центральном театре Советской (позже — Российской) армии, Малом театре, а последние 24 года — в Московском академическом театре им. Владимира Маяковского.