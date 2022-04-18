Оего кончине сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский: «На прошлой неделе Леонид Ефимович выписался из больницы, мы с ним разговаривали буквально в пятницу, он был в хорошем, бодром настроении. Мне позвонила только что супруга. Вот, к сожалению, грустная новость — Леонида Ефимовича не стало», сообщает Moskvichmag.
Умер режиссер Леонид Хейфец
Умер режиссер Леонид Хейфец
Леонид Хейфец родился 4 мая 1934 года в Минске, а в 1963 году окончил курс Алексея Попова и Марии Кнебель на режиссерском факультете ГИТИСа. За свою жизнь он служил в Рижском ТЮЗе, Центральном театре Советской (позже — Российской) армии, Малом театре, а последние 24 года — в Московском академическом театре им. Владимира Маяковского.
Кроме того, Леонид Ефимович активно преподавал. Некогда он учил студентов в Высшем театральном училище им. Щепкина, Театральном институте им. Щукина и вплоть до настоящего времени — в ГИТИСе. Его учениками помимо прочих были Александр Петров, Артур Смольянинов, Павел Деревянко и Александр Паль.
Народному артисту России было 87 лет.