ПРАВДА ИЛИ НЕТ? ⟩ Пенсионерка научила 65 кошек воровать драгоценности у соседей

Полицейские во время одного из выездов заметили кошку, пробежавшую мимо них с кулоном в зубах. Соседи пенсионерки рассказали, что перед пропажей ценных вещей видели во дворах животных. Следователи установили наблюдение и их догадка подтвердилась – кошки Рут приносили ей драгоценности со всей округи.