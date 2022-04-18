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ПРАВДА ИЛИ НЕТ? ⟩ Пенсионерка научила 65 кошек воровать драгоценности у соседей

Limon.ee
Пенсионерка научила 65 кошек воровать драгоценности у соседей
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Кошка и ювелирные украшения. Иллюстративное фото
Кошка и ювелирные украшения. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Полиция США заинтересовалась 83-летней пенсионеркой Рут Грегсон, которую несколько соседей заподозрили в краже ювелирных украшений, сообщает New Jersey Bref.

Полицейские во время одного из выездов заметили кошку, пробежавшую мимо них с кулоном в зубах. Соседи пенсионерки рассказали, что перед пропажей ценных вещей видели во дворах животных. Следователи установили наблюдение и их догадка подтвердилась – кошки Рут приносили ей драгоценности со всей округи.

«За три часа наблюдений детективы увидели, как кошки принесли домой более сотни предметов», – сообщил начальник полиции Колумбуса Ким Джейкобс.

На допросе Грегсон призналась, что приучила кошек воровать. За принесенные блестящие вещи животные получали от женщины еду. При помощи 65 кошек ей удалось обокрасть более 5 тысяч домов на сумму около $650 тысяч. Теперь пенсионерке грозит тюремное заключение, пишет mir24.tv.

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