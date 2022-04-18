Гороскоп на неделю с 18 по 24 апреля: кого ждет неожиданная прибыль, а кого — успех в любви

На этой неделе мы будем подводить итоги, делать выводы, анализировать ошибки. Удача ждет тех, кто осознал свою роль и место в жизни, понял, зачем и для чего живет. Также необходимо очистить душу, облегчить свое внутреннее состояние. Мир не изменится, если не изменитесь вы сами.

Нептун будет особенно силен — он управляет нашими желаниями и фантазиями, а также нашей интуицией. Он отвечает за тончайшие эмоции и переживания, формирует внутренний мир человека и психологический климат в семье и на работе.

Овен

Удача сама идет вам в руки: нужно быть очень ленивым, чтобы даже не попытаться сделать шаг ей навстречу. В выходные созовите всех друзей и близких, чтобы устроить пир — просто так, без повода: заряда позитивной энергии вам хватит на всю следующую неделю.

Телец

Благоприятное время для совместных финансовых проектов, укрепления материального положения, особенно в начале недели. С выходных начнется хороший период для обучения, повышения социального статуса (благодаря полезным связям). Правда, вам придется преодолеть неуверенность в себе.

Близнецы

Многие представители знака почувствуют эмоциональный подъем, поэтому творчески подходите к решению любых вопросов. 9 месяцев вас преследовали трудности, теперь дышать станет намного легче — Черная Луна ушла из вашего знака, тучи разошлись. Для вас сейчас особенно важно, какое впечатление вы производите на окружающих. Уделите повышенное внимание своей внешности.

Рак

Мечты — это один из способов управлять своей судьбой. Только стоит отделить полезные мечты от пустых. Наполните свою жизнь любовью к семье и себе, живите с верой в поддержку. Начните заниматься йогой, развивайте интуицию, медитируйте.

Лев

Вам стоит умерить амбиции и сдерживать импульсивные порывы, иначе у окружающих сложится о вас не самое приятное мнение. Практичность, трезвый расчет и здравомыслие позволят решить сложные вопросы в семейных делах и сгладить все острые углы.

Дева

Старайтесь использовать каждый шанс, чтобы выжать максимум из предоставленных судьбой возможностей. Умение использовать свой шарм и обаяние поможет легко добиваться намеченных целей. Кроме того, весьма вероятны приятные перемены в личной жизни или переезд.

Весы

Есть шанс преуспеть благодаря поддержке коллег и умению работать в команде. Но не стоит пытаться лидировать: вам сейчас гораздо больше подходит роль серого кардинала. В выходные вероятны приятные перемены в отношениях с любимым человеком.

Скорпион

Вы открыты, общительны, мобильны. Ваши аналитические способности на высоте, интуиция не подводит, что позволяет глубоко вникать в суть любой ситуации, понимать людей и мотивы их поступков. В выходные посетите мероприятия, где можно завести влиятельных покровителей.

Стрелец

Наступает неделя, когда события будут меняться как картинки в калейдоскопе. Вам улыбнется финансовая удача, появятся спонсоры, вы сможете начать работать над новыми проектами. В выходные устройте себе настоящий отдых, слетайте туда, где много солнца, к морю.

Козерог

На этой неделе надо быть осторожными в общении, поскольку могут раскрыться тайны, которые будут поводом для серьезного конфликта. Выходные — гармоничное время, когда благодаря поддержке партнера (по бизнесу или браку) вы сумеете реализовать свои мечты, а также ощутить духовное единство.

Водолей

Старайтесь выполнять все обещания и держать эмоции под контролем, поскольку импульсивность и необязательность могут сыграть с вами злую шутку. Начальство будет не в восторге, а у вас не будет сил вести переговоры и все исправлять.

Рыбы