Бывшая солистка «ВИА Гры» демонстрирует идиллию со своим молодым мужем-баскетболистом. Накануне в Интернете появились фотографии, на которых Седокова и Тимма позируют голышом, пишет eg.ru.
ОГО! ⟩ Постельные фотографии голых Анны Седоковой и Яниса Тиммы слили в Сеть
В последние недели в Интернете ходят упорные слухи о проблемах в отношении певицы Анны Седоковой и баскетболиста Яниса Тиммы. Не так давно спортсмен лишился хорошего контракта в казанском клубе УНИКС и был вынужден переехать в США на гораздо меньшую зарплату. Сплетники писали, что экс-солистка «ВИА Гры» устала содержать своего супруга и вот-вот готова уйти.
Впрочем, сама Седокова не устает повторять, что подобная информация не имеет никакого отношения к действительности. В своем Инстаграме она регулярно публикует кадры с Янисом, доказывая, что в их отношениях все идеально. Сегодня знаменитость пошла еще дальше, выложив на всеобщее обозрение постельный снимок со своим избранником.
«Много мыслей и мало фотографий... Мысли генерируют будущее, фотографии — это отпечатки настоящего. Когда-нибудь я буду смотреть на это фото, улыбаться и вспоминать, как все начиналось», — написала Седокова. Тимма лаконично прокомментировал фотографию, разместив несколько эмодзи в виде сердечек.
Стоит отметить, что певица является счастливой матерью трех детей от трех разных мужчин. Далеко не всегда, впрочем, ее отношения с возлюбленными складывались идеально. Не так давно Анна разоткровенничалась и рассказала о пьяных выходках экс-капитана киевского «Динамо» Валентина Белькевича.