ОГО! ⟩ Постельные фотографии голых Анны Седоковой и Яниса Тиммы слили в Сеть

В последние недели в Интернете ходят упорные слухи о проблемах в отношении певицы Анны Седоковой и баскетболиста Яниса Тиммы. Не так давно спортсмен лишился хорошего контракта в казанском клубе УНИКС и был вынужден переехать в США на гораздо меньшую зарплату. Сплетники писали, что экс-солистка «ВИА Гры» устала содержать своего супруга и вот-вот готова уйти.

Впрочем, сама Седокова не устает повторять, что подобная информация не имеет никакого отношения к действительности. В своем Инстаграме она регулярно публикует кадры с Янисом, доказывая, что в их отношениях все идеально. Сегодня знаменитость пошла еще дальше, выложив на всеобщее обозрение постельный снимок со своим избранником.

«Много мыслей и мало фотографий... Мысли генерируют будущее, фотографии — это отпечатки настоящего. Когда-нибудь я буду смотреть на это фото, улыбаться и вспоминать, как все начиналось», — написала Седокова. Тимма лаконично прокомментировал фотографию, разместив несколько эмодзи в виде сердечек.