ВИДЕО ⟩ Ольга Бузова показала поклонникам свое настоящее лицо без макияжа

Поющая телеведущая Ольга Бузова показала поклонникам свое настоящее лицо без макияжа. Для своего Telegram-канала она посредством функции Telescope записала видео, правда сама осталась недовольна качеством и отметила, что в жизни выглядит гораздо лучше.

«Так, как в этих кружочках я не выгляжу нигде! Такое ощущение, что это какое-то издевательство. Лицо-то у меня другое… загружу обычное видео – посмотрите.» – призналась светская львица.

Следом Бузова опубликовала еще одно видео, которое, судя по всему, было записано при помощи другого сервиса. Этим она хотела показать, что в жизни намного симпатичнее, однако поклонники не оценили такой откровенности.

В обсуждениях под публикацией скопилось множество недовольных комментариев. По мнению юзеров, лицо певицы никак не изменилось и осталось таким же непривлекательным. Причина – ярко выраженные пигментные пятна.

«Чего "вот же"? Как было лицо старой тетки, так и осталось. Не льсти себе», – возмущался подписчик.

Некоторые комментаторы отметили, что кожа телезвезды постарела и покрылась пятнами. Поводом для этого могли стать недосып и постоянные нагрузки, считают подписчики.