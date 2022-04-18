ФОТО ⟩ Анастасия Волочкова испугала поклонников болезненной худобой

Балерина Анастасия Волочкова напугала поклонников формой своих непропорциональных ног на новой фотографии с шикарным букетом цветов в своих апартаментах.

«Ноги получились просто огнище»; «Ракурс — жесть: ноги, ноги»; «Совсем усохла!» – прокомментировали подписчики в социальной сети.

То ли это неудачный ракурс, как предположили подписчики, то ли звезда действительно за последнюю командировку в Петербурге настолько истощилась, что ее главный рабочий инструмент теперь находится в таком неприглядном состоянии – звезда решила это никак не комментировать.

«Цветы – моя радость!» – скромно подписала она на своей странице Instagram.

Знаменитость решила не уточнять, кто был адресантом красивого букета: ценители ее таланта или новый возлюбленный. Известно, что во время рабочей командировки в Петербург Анастасия встретилась со своим бывшим кавалером предпринимателем Олегом. С ним они провели какое-то время вместе. Волочкова вспомнила о своем романе только хорошее.