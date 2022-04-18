ФОТО ⟩ Анастасия Волочкова испугала поклонников болезненной худобой
Балерина Анастасия Волочкова напугала поклонников формой своих непропорциональных ног на новой фотографии с шикарным букетом цветов в своих апартаментах.
«Ноги получились просто огнище»; «Ракурс — жесть: ноги, ноги»; «Совсем усохла!» – прокомментировали подписчики в социальной сети.
То ли это неудачный ракурс, как предположили подписчики, то ли звезда действительно за последнюю командировку в Петербурге настолько истощилась, что ее главный рабочий инструмент теперь находится в таком неприглядном состоянии – звезда решила это никак не комментировать.
«Цветы – моя радость!» – скромно подписала она на своей странице Instagram.
Знаменитость решила не уточнять, кто был адресантом красивого букета: ценители ее таланта или новый возлюбленный. Известно, что во время рабочей командировки в Петербург Анастасия встретилась со своим бывшим кавалером предпринимателем Олегом. С ним они провели какое-то время вместе. Волочкова вспомнила о своем романе только хорошее.
«Мое путешествие в родной Санкт-Петербург мне помог осуществить мой бывший любимый человек Олег. Он был инициатором моей поездки к маме и папе год назад и сам отвез, – поделилась она в социальной сети. – Мы знаем друг друга почти два года и многое прошли вместе».