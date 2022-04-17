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Алла Пугачева вышла на связь с поклонниками после слухов об инсульте

Limon.ee
Алла Пугачева вышла на связь с поклонниками после слухов об инсульте
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Алла Пугачева
Алла Пугачева Фото: Vyacheslav Prokofyev

Певица Алла Пугачева появилась в соцсетях после слухов о ее здоровье. Примадонна вышла на связь с поклонниками, поздравив их с Вербным воскресеньем, пишет ФАН.

Именитая артистка давно находится в Израиле вместе с детьми и супругом – юмористом Максимом Галкиным. Местные паблики писали, что знаменитость якобы попала в больницу с серьезными проблемами со здоровьем. Сообщалось, что Пугачеву будто бы госпитализировали в предынфарктном состоянии.

Однако Примадонна опубликовала в соцсетях видео, которое может развеять любые сомнения о ее самочувствии. На кадрах певица сидит за столом с дочерью, сыном и друзьями, при этом звезда сцены выглядит абсолютно здоровой. На видео Пугачева, одетая в белую рубашку, поднимает бокал с красным вином.

«С Вербным воскресеньем!» – поприветствовала подписчиков знаменитость.

Небольшой ролик снимал Галкин, который появился в кадре в конце видео. Юморист продемонстрировал на камеру белоснежную улыбку.

Напомним, Галкин и Пугачева находятся в Израиле уже приблизительно 1,5 месяца. Хотя официально звездные супруги не заявляли об эмиграции, возвращаться в Россию в ближайшее время они, видимо, не собираются. Об этом свидетельствует израильский тур юмориста, запланированный на начало лета.

Примадонна успела отпраздновать день рождения за границей. Именитой певице исполнилось 73 года 15 апреля.

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