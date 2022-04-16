ДЛИННЫЕ ВЫХОДНЫЕ ЗНАМЕНИТОСТЕЙ ⟩ Эдгар Сависаар расписывает яйца с загадочной красоткой, а известная актриса очень стильно украсила стол к празднику

Политик Эдгар Сависаар, который в последнее время не появлялся на публике, в пятницу красил яйца со старейшиной Ласнамяэ Юлианной Юрченко. «Красим яйца с Юлианной на Пасху. На одном яйце — кролик в лесу, а на другом — яйцо-сюрприз», — сообщил Сависаар в соцсетях.

«А у нас сегодня очень радостный день! Была причина!» - добавил он в комментарии к посту. «Жизнь стала настолько быстрой, что не все можно сделать в нужный день. Лучше раньше, чем никогда!»

Ведущая Кейли Сюкияйнен уже тоже украсила яйца к празднику. Яйца украшали в компании друзей, среди которых также были теннисистка Анетт Контавейт и музыкант villemdrillem.

Анетт Контавейт также поделилась снимками того же события.

«Счастливых праздников!» — восклицает любимая жителями Эстонии актриса Саара Пиус в посте в Instagram, где также можно увидеть стильный праздничный стол.

А звезда реалити-шоу Сейди Воогре решила сделать праздничное яйцо на своем лице!

Лийз Ласс, бизнес-леди и светская львица, живущая в Сингапуре, проводит каникулы в Бельгии. «Настоящая европейская женщина», — добавила она в посте в Instagram.

Певец и актер Кристьян Касеару отпраздновал день рождения своей собаки.

Келли Силдару, королева горнолыжных трасс, тоже отметила день рождения своего любимца. Ее собаке исполнилось два года! Поздравляем!

Дети Луизы Рыйвас начали день с охоты за яйцами! «Счастливых праздников! В нашей семье начала традицию охоты за яйцами моя дорогая мама, и теперь это большая и важная часть праздников для нашей семьи и наших детей», - написала Рыйвас в своем праздничном посте.