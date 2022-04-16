Гороскоп на неделю с 18 по 24 апреля для всех знаков Зодиака

Teleprogramma.pro и астролог Astro7 Офелия Айн расскажут, что лучше предпринять каждому из знаков Зодиака.

Тельцы (20 апреля — 20 мая)

Тельцов «тяжелый понедельник» не затронет, так что можете вздохнуть свободно. На первом месте у вас всю неделю – вы сами и важные для вас дела и занятия.

Любовь

В понедельник вы поймете, беречь вам отношения с партнером или вам пора расстаться. Исходя из этого, вы и построите всю дальнейшую неделю.

Финансы

С деньгами все интересно. Сегодня они приходят, а завтра их поток уменьшается. Впрочем, сейчас вы больше озабочены тратами на свои нужды, чем на методичное зарабатывание.

Здоровье

Одна из таких «нужд» – вы начнете тратить деньги на красоту и здоровье. И правильно, такая забота о себе лишней не будет.

Овны (21 марта — 19 апреля)

Понедельник – самый опасный для Овнов день. Старайтесь вести себя максимально незаметно, чтобы не навлечь себя мелкие неприятности и большие проблемы. Тихо занимайтесь своими делами и не высовывайтесь. Остальная рабочая неделя пройдет в хлопотах, отдыхать будет некогда. Выходные проведите с друзьями, в приятной компании.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

У Близнецов на этой неделе два знаковых дня: понедельник и воскресенье. В понедельник, в отличие от большинства знаков, вам можно развернуть бурную деятельность, активно знакомиться, заводить полезные связи. В воскресенье, напротив, нужно вести себя тише воды ниже травы и ни с кем не взаимодействовать. Остальные дни себя особо не проявят.

Раки (22 июня — 22 июля)

Ракам эта свистопляска не по душе. Им бы хотелось поменьше делать и побольше отдыхать. Увы, воплотить это желание пока не удастся, навалится куча дел разного масштаба, которые ни на кого переложить не выйдет. И возиться вам аж до самого воскресенья. А в воскресенье вы сможете, наконец, позволить себе уединение и отдых.

Львы (23 июля — 22 августа)

Понедельник зарядит вас мощной энергией, и ваша задача – не направить ее на разрушение, хотя вас так и будет подмывать что-то сломать или поскандалить. Направьте ее на решение накопившихся проблем и всю неделю придерживайтесь выбранной конструктивной линии. В субботу вам предстоит подбирать «хвосты» – доделывать дела, брошенные вами когда-то на полдороги.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Не назначайте на понедельник важных встреч и не принимайте сложных решений. Этот день лучше провести как можно спокойнее. А потом пойдут непримечательные дни, полные ежедневных привычных забот. Конец недели сначала подпортит вам настроение, но к вечеру ситуация исправится.

Весы (23 сентября — 22 октября)