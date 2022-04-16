Принц Гарри и Меган Маркл встретились с королевой Елизаветой II — впервые после переезда в США

В Великобританию они прилетели из США, направляясь в Гаагу на "Игры непобежденных". Герцоги Сассекские остановились во Фрогмор-коттедже в Виндзорском замке, где сейчас живет двоюродная сестра принца Гарри, принцесса Евгения, с мужем и сыном. С королевой Елизаветой принц Гарри и Меган Маркл встретились в ее официальной резиденции, где провели несколько часов.

Это первая встреча Меган Маркл с королевой после того, как герцоги приняли решение отказаться от королевских обязанностей: в Великобританию она не прилетала из-за беременности, а позже оставалась с новорожденной дочерью. Принц Гарри несколько раз посещал Великобританию без жены, в том числе прошлым летом он прилетал на церемонию открытия мемориала принцессы Дианы.

Ранее Меган и Гарри пропустили поминальную службу по принцу Филиппу, за что их осудила общественность. Принц Гарри объяснил нежелание принять участие в службе тем, что ему и его жене отказали в круглосуточной охране, положенной всем членам королевской семьи.