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Принц Гарри и Меган Маркл встретились с королевой Елизаветой II — впервые после переезда в США

Limon.ee
Принц Гарри и Меган Маркл встретились с королевой Елизаветой II — впервые после переезда в США
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В Великобританию Меган Маркл и принц Гарри прилетели из США, направляясь в Гаагу на "Игры непобежденных".
В Великобританию Меган Маркл и принц Гарри прилетели из США, направляясь в Гаагу на "Игры непобежденных". Фото: Peter Dejong

Принц Гарри и Меган Маркл встретились с королевой Елизаветой II впервые после своего переезда в США. Об этом сообщает TMZ. Пара нанесла визит королеве за несколько дней до ее 96-летия, пишет Сплетник.

В Великобританию они прилетели из США, направляясь в Гаагу на "Игры непобежденных". Герцоги Сассекские остановились во Фрогмор-коттедже в Виндзорском замке, где сейчас живет двоюродная сестра принца Гарри, принцесса Евгения, с мужем и сыном. С королевой Елизаветой принц Гарри и Меган Маркл встретились в ее официальной резиденции, где провели несколько часов.

Это первая встреча Меган Маркл с королевой после того, как герцоги приняли решение отказаться от королевских обязанностей: в Великобританию она не прилетала из-за беременности, а позже оставалась с новорожденной дочерью. Принц Гарри несколько раз посещал Великобританию без жены, в том числе прошлым летом он прилетал на церемонию открытия мемориала принцессы Дианы.

Ранее Меган и Гарри пропустили поминальную службу по принцу Филиппу, за что их осудила общественность. Принц Гарри объяснил нежелание принять участие в службе тем, что ему и его жене отказали в круглосуточной охране, положенной всем членам королевской семьи.

Как сообщают СМИ, после визита к королеве принц Гарри и Меган Маркл сразу отправились в Нидерланды. Своих детей, двухлетнего сына Арчи и 10-месячную дочь Лилибет, пара оставила в США.

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