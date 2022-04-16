РЕШЕНИЕ СУДА ⟩ В нагрудном кармане мужчины, попавшего в ЭМО, нашли бутылку из-под йогурта с огромным количеством наркотика

Утром во второй день Рождества прошлого года в нагрудном кармане человека, находившегося в отделении неотложной помощи Раплаской больницы, было обнаружено запрещенное вещество.

А именно, при осмотре у человека в правом кармане куртки была обнаружена пластиковая бутылка из-под йогурта Saare cocodeli vegan объемом 250 грамм, в которой находилась желтоватая гелеобразная жидкость.