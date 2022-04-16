Приличное количество наркотиков было обнаружено в бутылке из-под йогурта в нагрудном кармане мужчины, поступившего в приемное отделение Раплаской больницы, пишет Elu24.
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РЕШЕНИЕ СУДА ⟩ В нагрудном кармане мужчины, попавшего в ЭМО, нашли бутылку из-под йогурта с огромным количеством наркотика
В нагрудном кармане мужчины, попавшего в ЭМО, нашли бутылку из-под йогурта с огромным количеством наркотика
Утром во второй день Рождества прошлого года в нагрудном кармане человека, находившегося в отделении неотложной помощи Раплаской больницы, было обнаружено запрещенное вещество.