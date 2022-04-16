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РЕШЕНИЕ СУДА ⟩ В нагрудном кармане мужчины, попавшего в ЭМО, нашли бутылку из-под йогурта с огромным количеством наркотика

Кетлин Крузе Limon.ee
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В нагрудном кармане мужчины, попавшего в ЭМО, нашли бутылку из-под йогурта с огромным количеством наркотика
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Здание раплаского суда
Здание раплаского суда Фото: Peeter Langovits/ Postimees

Приличное количество наркотиков было обнаружено в бутылке из-под йогурта в нагрудном кармане мужчины, поступившего в приемное отделение Раплаской больницы, пишет Elu24.

Утром во второй день Рождества прошлого года в нагрудном кармане человека, находившегося в отделении неотложной помощи Раплаской больницы, было обнаружено запрещенное вещество.

А именно, при осмотре у человека в правом кармане куртки была обнаружена пластиковая бутылка из-под йогурта Saare cocodeli vegan объемом 250 грамм, в которой находилась желтоватая гелеобразная жидкость.

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