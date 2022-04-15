ВИДЕО ⟩ Украинцы в Берлине протестуют, требуя уволить Марину Овсянникову из немецкого издания Welt

Украинцы в Берлине пришли к редакции Welt и потребовали у руководства медиагруппы уволить бывшую сотрудницу российского Первого канала Марину Овсянникову. Видео DW pic.twitter.com/vz2n6uyB6q — DW на русском (@dw_russian) April 15, 2022

Ранее бывшая сотрудница Первого канала Марина Овсянникова, которая устроила антивоенную акцию в прямом эфире, стала внештатным корреспондентом немецкой газеты Die Welt и телеканала Welt.

Главный редактор Welt Group Ульф Пошардт отметил, что Овсянникова в критический момент имела смелость представить российским зрителям неприукрашенный взгляд на реальность.

Он также подчеркнул, что она защитила важнейшую часть журналистской этики.

Как сообщалось, вечером 14 марта в прямой эфир новостей Первого канала неожиданно вбежала женщина с антивоенным плакатом, выкрикивая «Остановите войну! Нет войне!». Этой женщиной оказалась редактор Марина Овсянникова, сотрудница Первого канала, она попыталась прервать эфир программы «Время», когда ведущая Екатерина Андреева говорила о санкциях.

На плакате у Марины Овсянниковой было написано «Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут». Через несколько секунд, не дожидаясь конца речи Андреевой, в эфире начался сюжет о санкциях.