ОЧЕНЬ ОТКРОВЕННО! ⟩ Такой была дебютная роль 13-летней Наталии Орейро — куда смотрела ее мать?

Многим кажется, что «Дикий ангел» — первый проект Натальи Орейро. Однако до роли Милагрос были и другие, собственно, благодаря им юную актрису и заметили, пишет Cosmopolitan.

Но какой же была ее самая первая роль? Рассказываем и показываем. Наталия дебютировала в рекламе, и тогда ей было всего 13 лет.

В ролике Орейро в коротких белых шортах с собакой на поводке проходит через толпу парней-подростков, а они пялятся на нее голодными глазами - как на аппетитное мясо. Феминистка внутри нас негодует.