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ОЧЕНЬ ОТКРОВЕННО! ⟩ Такой была дебютная роль 13-летней Наталии Орейро — куда смотрела ее мать?

Limon.ee
Такой была дебютная роль 13-летней Наталии Орейро — куда смотрела ее мать?
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Наталия Орейро
Наталия Орейро Фото: ALBERTO PIZZOLI

Уругвайскую актрису Наталию Орейро обожают все дети 90-х. А сериал с Орейро в главной роли знает практически каждый. 

Многим кажется, что «Дикий ангел» — первый проект Натальи Орейро. Однако до роли Милагрос были и другие, собственно, благодаря им юную актрису и заметили, пишет Cosmopolitan.

Но какой же была ее самая первая роль? Рассказываем и показываем. Наталия дебютировала в рекламе, и тогда ей было всего 13 лет.

В ролике Орейро в коротких белых шортах с собакой на поводке проходит через толпу парней-подростков, а они пялятся на нее голодными глазами - как на аппетитное мясо. Феминистка внутри нас негодует.

Сегодня к такой рекламе отнеслись бы с опаской или даже негодованием. Понятно, что секс продается, однако на такую роль стоило взять актрису постарше, не думаете?

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