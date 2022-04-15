ФОТО ⟩ Просто красотка! 68-летняя Любовь Успенская продемонстрировала идеальную фигуру

На своей странице в Instagram звезда опубликовала два потрясающих снимка – цветной и черно-белый.

«Дорогие друзья, как вам мой новый образ? Совсем скоро вы меня в нем увидите на одном фестивале. И, кстати, какое фото вам нравится больше: в цвете или ЧБ?» – подписала фото красотка.