Певица Любовь Успенская продолжает радовать поклонников восхитительными снимками.
ФОТО ⟩ Просто красотка! 68-летняя Любовь Успенская продемонстрировала идеальную фигуру
Просто красотка! 68-летняя Любовь Успенская продемонстрировала идеальную фигуру
На своей странице в Instagram звезда опубликовала два потрясающих снимка – цветной и черно-белый.
«Дорогие друзья, как вам мой новый образ? Совсем скоро вы меня в нем увидите на одном фестивале. И, кстати, какое фото вам нравится больше: в цвете или ЧБ?» – подписала фото красотка.
А какой вариант нравится больше вам?
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