Пт, 15.04.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

ФОТО ⟩ Просто красотка! 68-летняя Любовь Успенская продемонстрировала идеальную фигуру

Limon.ee
Просто красотка! 68-летняя Любовь Успенская продемонстрировала идеальную фигуру
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Любовь Успенская
Любовь Успенская Фото: Konstantin Sednev

Певица Любовь Успенская продолжает радовать поклонников восхитительными снимками.

На своей странице в Instagram звезда опубликовала два потрясающих снимка – цветной и черно-белый.

«Дорогие друзья, как вам мой новый образ? Совсем скоро вы меня в нем увидите на одном фестивале. И, кстати, какое фото вам нравится больше: в цвете или ЧБ?» – подписала фото красотка.

А какой вариант нравится больше вам?

Ключевые слова
Наверх