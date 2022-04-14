ВИДЕО ⟩ «Уехало полтора юмориста»: Петросян поддержал войну в Украине и высказался о коллегах

Евгений Ваганович отреагировал на слова Владимира Соловьева о том, что многие юмористы уехали из России. Петросян объяснил свою позицию по этому поводу. Он заметил, что большинство из его коллег остались в стране, и попросил уважительно относиться к ним.

«Справедливости ради нельзя обо всех юмористах говорить, что они уехали и не переживают за свою страну, нехорошие люди. Уехало полтора юмориста. Не знаю, можно ли Урганта назвать юмористом? Он вообще шоумен и, говорят, уже вернулся. Один Галкин за границей. Ну и что?» – сказал Евгений Петросян.

Напомним, Максим Галкин вместе с семьей сейчас находится в Израиле. Артист осуждает действия Кремля и войну в Украине.

Евгений Ваганович подчеркнул, что не собирается покидать страну, в которой работает многие годы.

«Я, например, как и многие мои коллеги, никуда не уезжал. Я здесь. Когда я узнал о спецоперации, я тут же сказал, если будут фронтовые бригады, я готов поехать выступать и поддерживать дух наших бойцов. Почему я должен оправдываться? Сейчас в Министерстве обороны в отделе культуры планируются мои выступления перед ранеными. Я прошу прекратить говорить о юмористах в пренебрежительном тоне. Давайте, несмотря на трудности, друг другу улыбаться», – заметил артист, объясняя, что он не привык так громогласно заявлять о своих действиях, но сейчас вынужден это сделать.