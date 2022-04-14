Житель Ласнамяэ снял, как под его окнами проводят тест-драйв беспилотного шаттла.
ВИДЕО ⟩ Оно ездит: шокированный таллиннец обнаружил под окнами будущее
Оно ездит: шокированный таллиннец обнаружил под окнами будущее
Беспилотник был разработан компанией Auve Tech в сотрудничестве с Тартуским университетом. В университете отмечают, что это первый в мире беспилотник на водородном топливе. Впервые на дороги Эстонии шаттл вышел 5 июля 2021 года.
Всё бы ничего, но горожанина удивляет, почему беспилотник передвигается по пешеходным дорогам?
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